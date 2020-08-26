Hasta Destek Birimi için çalışmalar başlıyor

“Hasta Destek Birimleri” için Sağlık Bakanı ve Yataklı Tedavi Kurumları Müdürü ile EHHD yetkilileri bir

araya geldi.

Sağlık hizmeti veren kuruluşlarda hasta şikayetlerinin alınması ve değerlendirilmesi konusunda İstanbul’daki örneklerini görmek üzere bir çalışma gezisi düzenlemiş ve EHHD Temsil kurulu üyeleri yanında, Baro İnsan Hakları Komitesinden iki hukukçu ve kamu hastanelerinde çalışan ve şikayet kabulleri konusunda görevlendirilebilecek 5 kamu çalışanı ile birlikte Ekim 2019’da İstanbul’a gidilmişti. Söz konusu ziyaretde Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ziyaret gerçekleştirilmiş olup hastanede faaliyet gösteren hasta hakları biriminin çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulunmuştu.

Böylesi bir birimin Kıbrıs’ın kuzeyinde özellikle Lefkoşa’daki genel hastanede pilot bir çalışma olarak başlatılması için EHHD yetkilileri ve Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Yataklı Tedavi Kurumları Müdürü Cenk

Soydan’a ziyaret gerçekleştirip olası iş birliklerini görüştü. Sağlık Bakanı Pilli, hasta destek birimlerinin önemine işaret ederek bu tür uygulamaların artık şart olduğunu belirtmiş ve hayata geçmesi için için girişim başlatmıştır.



EHHD birimde görev alacak olan personele eğitim ve danışmanlık desteği verileceğini belirtmiş olup önümüzdeki günlerde birimin detaylarını görüşmek için Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi

başhekimi ile bir görüşme gerçekleştirecektir.



Ziyarette ayrıca yıllardan beridir ivedilik alamayan Hasta Hakları Yasa Tasarısı’nı da görüşme fırsatı yakalayan EHHD yetkilileri, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde söz konusu yasa tasarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış bulunmaktayız ifadelerini kullandı. Yasa tasarısı ile ilgili

olarak Sağlık Bakanı Ali Pilli, tasarıyı bir an önce Bakanlar Kurulu’a göndereceğini ve ivedilik kazanması

için baskı oluşturacağının da sözünü verdi.