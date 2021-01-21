Bursa’da bir adam, yürümekte zorluk çeken karısı için iki dağın arasına 70 metrelik teleferik inşa etti. 41 yıllık evli olduklarını belirten Refik Atmaca, "Dizlerinden rahatsız olduğu için eşim aşağıya inemiyor. Düz yolda bile 10 metre yürüyebiliyor. Baktım hevesi kırılınca aklıma böyle bir şey geldi. Yaptım, çok da güzel oldu" dedi.

Bursa’da bir adam, yürümekte zorluk çeken karısı için iki dağın arasına 70 metrelik teleferik inşa etti. 41 yıllık evli olduklarını belirten Refik Atmaca, "Dizlerinden rahatsız olduğu için eşim aşağıya inemiyor. Düz yolda bile 10 metre yürüyebiliyor.