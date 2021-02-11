Hasta karısı için bakıcı tutan adam, eşi öldükten sonra bakıcıyla nişanl
İngiltere'de yaşayan Robert Harris, karısı Lisa ve çocuğu Molly ile ilgilenmesi için Naomi Watson'ı işe aldı. Naomi, iki yıl boyunca evin işlerini ve hasta olan Lisa'nın bakımını yaptı.
İngiltere'de yaşayan Robert Harris isimli adam, ölümcül hastalığa yakalanan eşinin bakımını yapması için genç bir kadını işe aldı. 2 yıl sonra karısını kaybeden adam, kendisinden 20 yaş küçük bakıcı ile nişanlandı.
11 Şubat 2021 Perşembe 18:53
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