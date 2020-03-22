  • BIST 85.796
  • Altın 315,616
  • Dolar 6,5404
  • Euro 6,9986
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Hasta sağlığı için ellerin yıkanması önerisini tarihte gündeme ilk kim getirdi?

» »
Küresel salgın haline gelen Kovid-19'a karşı uzmanlar, öncelikle modern tıbbın en etkili korunma yöntemlerinden el yıkamayı tavsiye ediyor. Konuyu ilk kez 1847'de gündeme getiren Ignaz Philipp Semmelweis'in ise hüzünlü bir hikâyesi bulunuyor
Hasta sağlığı için ellerin yıkanması önerisini tarihte gündeme ilk kim getirdi?

169 ülkeye yayılan Kovid-19'a bilinen et etkili koruma yöntemlerinden biri el hijyeni.

Uzmanlar, elleri gün içerisinde en az 20 saniye süreyle pek çok kez yıkamanın ve devamlı temiz tutmanın, koronavirüse karşı en etkin yöntem olduğunu belirtiyor.

Hasta sağlığı için el yıkamayı tarihte ilk gündeme getiren isim ise 1818 doğumlu Ignaz Philipp Semmelweis.

Semmelweis, antiseptik prosedürlerin öncüsü olarak bilinen, Macar bilim insanı ve hekim.

Semmelweis'tan hastalara el yıkama uyarısı

"Annelerin kurtarıcısı" lakabıyla tanınan Semmelweis, aynı zamanda lohusalık humması insidansı ile doğum kliniklerindeki el yıkama alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi keşfeden kişi.

Lohusalık ateşi vakaları, 19. yüzyılın ortalarında hastanelerde yaygınlaşarak, yüzde 10 ila 35 oranlarında ölüm ile sonuçlanıyor.

Hekim Ignaz Philipp Semmelweis, 1847 yılında Viyana Genel Hastanesi'nde kalsiyum hipoklorit içeren antiseptikler kullanarak el yıkama uygulamasını öneriyor. 

Ölüm oranları önemli ölçüde azalıyor.

Semmelweis'in bulgularını derlediği Lohusa Ateşinin Kavramı, Etyolojisi ve Profilaksisi isminde kitabı yayınlanıyor. 

Ancak el yıkamanın ölüm oranını yüzde 1'in altına düşürdüğünü gösteren kitaplarına rağmen, Semmelweis'in gözlemleri zamanın yerleşik bilimsel ve tıbbi görüşleriyle çelişti ve fikirleri o dönem tıp topluluğu tarafından reddediliyor.

El yıkama küçük düşürücü bulunuyor

Ignaz Philipp Semmelweis bulguları için kabul edilebilir hiçbir net bilimsel açıklama sunamayınca, bazı doktorlar Semmelweis'in hasta sağlığı için ellerin yıkanılması önerisini küçük düşürücü ve rahatsız edici buluyor. 

Meslektaşlarının giderek artan yoğun tepkisi sonucunda 1865 yılında sinir krizleri geçirmeye başlıyan Ignaz Semmelwis, bir arkadaşı tarafından akıl hastanesine hapsettiriliyor. 

Hastaneye yatırılışından 14 gün sonra, 47 yaşında, gardiyanlar tarafından dövülen Semmelweis, sağ elinde dayak sonrası oluşan kangrenden kaynaklandığı düşünülen bir yara nedeniyle yaşamını yitiriyor. 

Semmelweis'in uygulaması, ölümünden sonra Louis Pasteur tarafından mikrop teorisi ile doğrulanıyor ve yaptığı uygulamalar, bir kaç yıl içinde yaygın bir şekilde kabul görüyor.

Aynı zamanlarda Pasteur'ün araştırmalarına etki eden Joseph Lister, Semmelweis'in hijyenik yöntemlerini uygulayan ve üzerinde çalışmalar yapan bir isim.

Dünyaca ünlü arama motoru Google, geçtiğimiz günlerde yayınladığıu doodle özelliğinde antiseptik prosedürlerin öncüsü Ignaz Semmelweis'li el yıkama videosunu ana sayfasına taşımıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanlığı sabah saatlerinde gelen ilk uçaktaki bir öğrenciye ilişkin açıklama yaptı21 Mart 2020 Cumartesi 19:43
  • Kovid-19 İle Grip, Nezle, Alerji Arasındaki Farklara Dikkat21 Mart 2020 Cumartesi 14:13
  • İran Cumhurbaşkanı Ruhani koronavirüsle mücadelede yeni kararları açıkladı21 Mart 2020 Cumartesi 13:59
  • İran'da Koronavirüs Nedeniyle Can Kaybı 1556'ya Yükseldi21 Mart 2020 Cumartesi 13:49
  • İran’da son 24 saatte 123 kişi koronavirüsten öldü21 Mart 2020 Cumartesi 13:11
  • Uzmanlardan "Sosyal Medyadaki Koronavirüs İçeriklerinden Çocukları Koruyun" Uyarısı21 Mart 2020 Cumartesi 12:14
  • Dünyada Yeni Tip Koronavirüs Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 11 Bini Aştı21 Mart 2020 Cumartesi 12:01
  • Ürdün'de Sokağa Çıkma Yasağı Başladı21 Mart 2020 Cumartesi 11:06
  • İtalya’da Kovid-19’dan ölüm sayısı bugün 627 ile yeni zirve yaptı21 Mart 2020 Cumartesi 10:38
  • DSÖ: Gençler de koronavirüs sonucu hastalanabilir ya da ölebilir21 Mart 2020 Cumartesi 10:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti