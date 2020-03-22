Hasta sağlığı için ellerin yıkanması önerisini tarihte gündeme ilk kim getirdi?

Küresel salgın haline gelen Kovid-19'a karşı uzmanlar, öncelikle modern tıbbın en etkili korunma yöntemlerinden el yıkamayı tavsiye ediyor. Konuyu ilk kez 1847'de gündeme getiren Ignaz Philipp Semmelweis'in ise hüzünlü bir hikâyesi bulunuyor

169 ülkeye yayılan Kovid-19'a bilinen et etkili koruma yöntemlerinden biri el hijyeni.

Uzmanlar, elleri gün içerisinde en az 20 saniye süreyle pek çok kez yıkamanın ve devamlı temiz tutmanın, koronavirüse karşı en etkin yöntem olduğunu belirtiyor.

Hasta sağlığı için el yıkamayı tarihte ilk gündeme getiren isim ise 1818 doğumlu Ignaz Philipp Semmelweis.

Semmelweis, antiseptik prosedürlerin öncüsü olarak bilinen, Macar bilim insanı ve hekim.

Semmelweis'tan hastalara el yıkama uyarısı

"Annelerin kurtarıcısı" lakabıyla tanınan Semmelweis, aynı zamanda lohusalık humması insidansı ile doğum kliniklerindeki el yıkama alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi keşfeden kişi.

Lohusalık ateşi vakaları, 19. yüzyılın ortalarında hastanelerde yaygınlaşarak, yüzde 10 ila 35 oranlarında ölüm ile sonuçlanıyor.

Hekim Ignaz Philipp Semmelweis, 1847 yılında Viyana Genel Hastanesi'nde kalsiyum hipoklorit içeren antiseptikler kullanarak el yıkama uygulamasını öneriyor.

Ölüm oranları önemli ölçüde azalıyor.

Semmelweis'in bulgularını derlediği Lohusa Ateşinin Kavramı, Etyolojisi ve Profilaksisi isminde kitabı yayınlanıyor.

Ancak el yıkamanın ölüm oranını yüzde 1'in altına düşürdüğünü gösteren kitaplarına rağmen, Semmelweis'in gözlemleri zamanın yerleşik bilimsel ve tıbbi görüşleriyle çelişti ve fikirleri o dönem tıp topluluğu tarafından reddediliyor.

El yıkama küçük düşürücü bulunuyor

Ignaz Philipp Semmelweis bulguları için kabul edilebilir hiçbir net bilimsel açıklama sunamayınca, bazı doktorlar Semmelweis'in hasta sağlığı için ellerin yıkanılması önerisini küçük düşürücü ve rahatsız edici buluyor.

Meslektaşlarının giderek artan yoğun tepkisi sonucunda 1865 yılında sinir krizleri geçirmeye başlıyan Ignaz Semmelwis, bir arkadaşı tarafından akıl hastanesine hapsettiriliyor.

Hastaneye yatırılışından 14 gün sonra, 47 yaşında, gardiyanlar tarafından dövülen Semmelweis, sağ elinde dayak sonrası oluşan kangrenden kaynaklandığı düşünülen bir yara nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Semmelweis'in uygulaması, ölümünden sonra Louis Pasteur tarafından mikrop teorisi ile doğrulanıyor ve yaptığı uygulamalar, bir kaç yıl içinde yaygın bir şekilde kabul görüyor.

Aynı zamanlarda Pasteur'ün araştırmalarına etki eden Joseph Lister, Semmelweis'in hijyenik yöntemlerini uygulayan ve üzerinde çalışmalar yapan bir isim.

Dünyaca ünlü arama motoru Google, geçtiğimiz günlerde yayınladığıu doodle özelliğinde antiseptik prosedürlerin öncüsü Ignaz Semmelweis'li el yıkama videosunu ana sayfasına taşımıştı.