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SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Hasta sıfır: Bilinen ilk koronavirüs vakası ve tarihi değişti

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Science dergisindeki bir araştırmanın sonuçlarına göre, hasta sıfır olarak adlandırılan, bilinen ilk koronavirüs hastası, Wuhan'daki hayvan pazarında çalışan bir kadın işçiydi.
Hasta sıfır: Bilinen ilk koronavirüs vakası ve tarihi değişti

Science dergisindeki bir araştırmanın sonuçlarına göre, hasta sıfır olarak adlandırılan, bilinen ilk koronavirüs hastası, Wuhan'daki hayvan pazarında çalışan bir kadın işçiydi. Vakanın tarihi ise 11 Aralık olarak belirlendi.

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, bilinen ilk COVID-19 vakası, Çin'in Wuhan kentindeki hayvan pazarında çalışan bir kadın satıcıydı.

Önceki araştırmalarda hasta sıfırın hayvan pazarıyla alakası olmayan bir muhasebeci olduğu iddia edilmiş, bu durum virüsün laboratuvardan sızmış olduğu iddialarını ortaya çıkarmıştı.

Science dergisinde yayınlanan çalışmada, Arizona Üniversitesi ekoloji ve evrimsel biyoloji başkanı Michael Worobey, yaygın olarak COVID-19'a yakalanan ilk kişi olduğu düşünülen muhasebecinin, ilk semptomlarının başlangıçta bilinenden birkaç gün sonra 16 Aralık'ta ortaya çıktığını açıkladı. Kafa karışıklığının nedeni ise hastanın 8 Aralık'ta yaşadığı bir diş problemiydi.

Huanan Pazarı'ndaki işçilerde görülen birden fazla vakadan sonra semptomlarının ortaya çıkması, orada bir kadın deniz ürünleri satıcısını bilinen en eski vaka haline getirdi ve hastalık başlangıcı 11 Aralık oldu.

Sızıntı teorisi neredeyse tamamen sona erdi

COVID-19'a neden olan virüsün kökeni hala bir sır ve Çin ile ABD arasında önemli bir gerilim kaynağı olmaya devam ediyor .

Çin ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu yıl yapılan ortak bir araştırma , COVID-19'un bir laboratuvarda ortaya çıktığı teorisini neredeyse tamamen sona erdirdi.

En olası hipotez ise, virüsün vahşi yaşam ticareti yoluyla insanlara doğal olarak bulaşması.

DSÖ liderliğindeki bir uzman ekip, Çinli bilim insanlarıyla koronavirüsün ilk tespit edildiği yer olan Wuhan şehrinde ve çevresinde dört hafta geçirdi.

Mart ayında ortak bir raporda Sars-CoV-2 virüsünün muhtemelen yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı açıklandı ancak daha fazla artaştırmaya ihtiyaç duyulduğu söylendi.

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