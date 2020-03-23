Hasta ve karantinada tutulan öğrencilere ücretsiz online psikolojik destek

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi, tüm dünyayı olduğu gibi ülkeyi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak başta İngiltere olmak üzere yurt dışından gelen ve karantinada tutulan öğrenciler ile hastanelerde tedavileri devam eden hastalara yönelik ücretsiz online psikolojik destek vermeye başlayacağını duyurdu.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, konuyla ilgili açıklamasında, toplumun zor bir dönemden geçtiği bugünlerde, ulvi hekimlik görevi bilinciyle sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.

Çakıcı, koronavirüs salgını sebebiyle karantinada tutulacak öğrenci ve hastaların psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilecekleri gerçeğini gözönünde tutarak, böyle bir hizmeti başlatma kararı aldıklarını ifade etti.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nden 6 psikoloğun görevlendirildiğini, ücretsiz olarak bu hizmetin verileceğini kaydeden Çakıcı, amacımız, “Halkımız ve gençlerimizin bu zorlu süreçten ruhsal olarak etkilenmeden çıkmalarına yardımcı olmak” şeklinde konuştu.

Çakıcı, online psikolojik destek almak isteyen kişilerin 05428830007 – 05488838307 (Whatsapp) numaralarından iletişime geçebileceklerini, gerekli desteğin uzman psikologlar tarafından ücretsiz verileceğini sözlerine ekledi. Mehmet Çakıcı, Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde bu hizmeti vereceklerinin de altını çizdi.