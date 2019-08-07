Hasta yakınından 'Acil Servis' isyanı

Mağusa Devlet Hastanesi'nde yaşadığı sıkıntılara isyan eden Allahkerim, babasını yüksek tansiyon şikayeti nedeniyle ambulansla acil servise götürdükten sonra yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Pilli'ye ve Acil Servis doktoru Cihan Tüccar'a çağarıda bulunan Gizem Allahkerim , paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Tüm facebook arkadaşlarımın, K.K.T.C. Sağlık Bakan'ı Syn. Ali Pilli'nin aynı zamanda Dr. CİHAN TÜCCAR'IN dikkatine...Paylaşılmasını rica ediyorum. 7.8.2019 saat:02.37

Gün geçtikçe ülkeme ve insanlarıma karşı umudumu yitiriyorum. Tansiyonu çok yüksek diye Mağusa Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürdüğümüz babamı, hepimizin de bildiği gibi girişte şöför ve hemşireden teslim aldılar. Elbette ki içeri girmemize izin verilmeyeceğinden, oturup yarım saat bekledik, girişte güvenliğe ve çekirdek çitleyen arkadaşa durumu sorduğumda, bekleyin bilgi verilecektir denildi. Ve tabi ki yine hiçbirşey bilmeden bekledik... Yaklaşık yarım saat sonra, yine çekirdek çitleyen içerdeki kim olduğunu hala bilmediğim arkadaş babamı giriş kapısının önüne yarı baygın/uyur durumda tekerlekli sandalyeyle hiçbir açıklama yapmadan, atarcasına bıraktı ve kaçtı( tesadüfen kızkardeşim Duygu Allahkerim gördü). Güvenliğe (muhatap olacak başka kimse olmadığından) babama yapılan tahlillerin ne olduğunu, sonuçlarının nasıl çıktığını, neden ayık gelen adamın içerden yarı baygın şekilde çıktığını sorup, ardından doktorla görüşmek istediğimi ve beni içeri almalari ya da doktorun gelmesini söyledim. YANIT: TAHLİL SONUÇLARIYLA İLGİLİ BİLGİ VERİLMEDİĞİ, DR. CİHAN TÜCCAR'IN İSE "EĞER HASTANIN ŞİKAYETİ VARSA KENDİSİ GELSİN" DEDİĞİNİ öğrendim. BENİM BABAM NEDEN TABURCU EDİLDİ, SORUN NEYDİ? TAHLİL SONUÇLARI NE ÇIKTI? NASIL BİR TEDAVİ UYGULANDI VE NEDEN YARI UYKU HALİNDE? BUNLARIN CEVABINI ACİL DOKTORU CİHAN HANIM'A buradan soruyorum ve ekliyorum, bulunduğunuz noktadan zahmet edip de hasta yakınlarına bilgi bile vermeyecekseniz, neden orada doktor olarak bulunuyorsunuz? "EMPATİ" denilen kelimenin anlamını okumanızı rica ediyorum...

KIBRISLI BİR GENÇ OLARAK ÜLKEMİN BU HALİNİ HAYAL KIRIKLIĞI İLE İZLİYORUM VE BİLİYORUM Kİ "İLK DEĞİL, SON DA OLMAYACAK"...