Hastalar tahliye edildi, yangının diğer bölümlere yayılma riski var! (GÜNCELLENDİ)

Hastalar tahliye edildi, yangın diğer bölümlere yayılma riski var!
Hastaların YDÜ Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli herhangi bir can kaybı yok.
Pilli, tüm hastane boşaltıldı. Hastalar çeşitli hastanelere gönderildi.
Ali Pilli, gerekli tüm tedbirler alındı.
Yangının neden çıktığı henüz tespit edilmedi. Ali Pilli ilerleyen saatlerde gerekli bilgileir açıklamaya devam edeceğiz.
Hastanedeki yangın devam ediyor. Bütün servislerdeki hastalar tahliye edildi. Devlet ve hükümet yetkilileri olay yerinde. İtfaiye, Sivil Savunma ve askeri ekiplerin söndürme çalışmaları da sürüyor. pic.twitter.com/lGtgAul1iA— Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) (@TAKAjansi) February 28, 2020
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.