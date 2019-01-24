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Hastalara yetişemiyoruz! (video)

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Gazimağusa Devlet Hastanesi hemşireleri artan grip vakalarından dolayı hastalara yetişemediklerini söylediler.
Hastalara yetişemiyoruz! (video)

Gazimağusa Devlet Hastanesi hemşireleri artan grip vakalarından dolayı hastalara yetişemediklerini söylediler.
Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Hakkı Serhat Tulay, “Gazimağusa Devlet Hastanesi adanın en yeni ve başarılı hastanelerindendir. Hastanemizde personel sıkıntısı yaşıyoruz. Yirmi dört saat süren bir hizmet veriyoruz ama personel sıkıntılarından dolayı eksiklikler yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Doktor Ahmet Körceğez, “ Hemşire personellerinin daha fazla çalıştığını söyledi ve bu personellerin hastane için yetersiz olduğunu dile getiren Körceğez, bu sıkıntıların giderilebilmesi için personel sayısının arttırılması gerekiyor. Dünya Sağlık Örğütü verilerine göre adanın nüfusuna göre hemşire sayısı olarak oldukça gerideyiz. Mağusa ve İskele bölgesinde tek hastane olduğumuzdan dolayı nüfusa göre yetememektedir”dedi.
Hastane hemşirelerinin konuşmasında “yatak sayısının az olup hastalara yetmediğini söyledi.Yaşanan virüs nedeniyle hastaların tedavisi uzun sürmektedir. Hemşirelerin çok yoğun çalışıtığından dolayı olumsuz etkilendiklerini ve bu olumsuzlukları eve taşıdıklarını aktardı.Hastaların hastaneye müdahale edilmesi için geç getirilmesi uzun tedavi süreçlerine neden olmaktadır.Hastanede çalışmakta olan 20’ye yakın personelimizin raporlu olduğu ve personel sıkıntısı çektiğimiz söz konusudur. Yetersiz personel sıkıntısından dolayı iş yükümüz artmaktadır. Yoğunluktan zaman bulamıyoruz kapasitenin üstünde hasta yatırılıyor. Yeni bir ek binaya ihtiyacımız var. Genel olarak yoğun bakım ünitelerinde de eksikliklerin yaşandığından dolayı acil olan hastalarımızı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine nakil edilmektedir. Genel olarak personel sıkıntısının yaşandığını tekrarlayarak bu eksikliklerinin giderilmesi için çağrıda bulundu. (MHA)

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