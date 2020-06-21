Hastalarını bikiniyle tedavi eden Rus hemşirenin yeni mesleği belli oldu

Hastane, özel koruyucu giysi giymeyerek hem hastaların hem de kendisinin sağlığını riske attığı için Rus hemşireye uyarı cezası vermişti

Rusya’da bikini ve şeffaf koruyucu ile koronavirüs hastalarını tedavi eden hemşire, dünya basınında gündem olduktan sonra çok sayıda iş teklifi aldığını açıkladı.

Daily Mirror'ın haberine göre, 23 yaşındaki hemşire bir spor markası için modellik yaparken eğitim hayatına devam ederek doktor olmak istediğini belirtti.

Zhukova, “Sanırım çok utandığım için bununla yüzleşmeye hazır değildim. Ancak işimi yapmaya devam ettim. Hem meslektaşlarım hem de diğer herkes çok destek oldu ve bu sayede şoku atlattım” dedi.

Hemşire Zhukova, Rusya’da bir hastanede koronavirüs hastalarına bikiniyle tedavi ettiğin için eleştirilmişti.

Hastane, özel koruyucu giysi giymeyerek hem hastaların hem de kendisinin sağlığını risk ettiği için hemşireye uyarı cezası vermişti.