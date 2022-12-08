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Hastalığı ilerleyen Bruce Willis’in durumu kötüye gidiyor

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Geçirdiği hastalık sebebiyle oyunculuğu bırakan ve bu nedenle ailesini ve hayranlarını endişelendiren ünlü aktör Bruce Willis'in durumunun kötüye gittiği ortaya çıktı.
Hastalığı ilerleyen Bruce Willis’in durumu kötüye gidiyor

Mart 2022’de konuşma ve anlama yeteneğini etkileyen bir bozukluk olan afazi hastalığı teşhisi konulan ve bu nedenle oyunculuğu bırakıp vaktini ailesinin yanında geçiren 67 yaşındaki oyuncu Bruce Willis, hastalığıyla savaşmaya devam ediyor.

Willis, şu anda çocukları, eşi Emma Heming Willis ve eski eşi Demi Moore ile birlikte Idaho’da tatil yaparken Emma da tatillerinden fotoğrafları Instagram hesabında sık sık paylaşıyor.

İsmi açıklanmayan bir kaynak, Willis’in artık fazla bir şey söyleyemediğini ve başkalarının ona söylediklerinin pek çoğunu anlamadığını da söylerken “Aile bir Noel mucizesi beklese de sonsuza kadar ortalıkta olmayacağını biliyor. Yani her anın kıymetini biliyorlar.” dedi.

Demi ve Emma’nın mücadele eden oyuncuya yardım etmek için birlikte çalıştıkça yakınlaştıklarını da sözlerine ekleyen kaynak, “Bruce fazla bir şey söyleyemiyor ve görünüşe göre başkalarının söylediklerinin çoğunu anlamıyor. Yani Emma onun için gerçekten ses ve iletişim aracı oldu. Eski Bruce’u gördükleri günler oluyor ama bunlar kısa ve çok uzak” dedi.

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