Hastalığımın sesimle bir ilgisi yok

Pop müziğin usta sanatçısı Nilüfer, hakkında çıkan sesi kısıldı haberlerine açıklık getirdi.

Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından 8 Mart'ta sanat dalında ‘Önder Kadın Ödülü'ne layık görülen Nilüfer, organizasyona hasta olduğu için katılamamıştı. Derneğin 15 Mart'ta düzenleyeceği ikinci etkinliğe ödül verilmek üzere davet edilen sanatçı, bu davete de katılamayınca dedikodu kazanı kaynamıştı.

NEDENİ KEMOTERAPİ DEĞİL

Nilüfer, kanser hastalığının tedavisi sırasında kemoterapi nedeniyle bağışıklık sisteminin çöktüğü, bu nedenle sürekli hastalandığı ve sesi kısıldığı için konuşamadığı yönünde çıkan haberlere çok üzüldüğünü açıkladı. Sanatçı, “Sadece soğuk algınlığı yüzünden gidemedim. Sesimle ilgili bir problemim yok” diye konuştu.