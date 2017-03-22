Hastalığını Sanatla Birleştirip Hayata Sımsıkı Tutunan Kadının İlham Verici Hikayesi

Bir çocuğun akranlarından farklı olması her zaman çeşitli zorlukları da beraberinde getirir. Ancak bu zorluklar güçlü bir kişilik için adeta birer basamak vazifesi görebilir.

Ashley Soto farklı olmanın ne demek olduğunu iyi biliyor

Henüz 12 yaşındayken vitiligo adı verilen pigment hastalığına yakalanan Ashley’nin vücudunda beyaz lekeler oluşmaya başladı. Görüntüsüyle arkadaşlarından farklılaşan Ashley için zor zamanlar bu hastalıkla başlamış oldu.

Yıllarca kendine güvenemedi

Kumsaldaki bir kızın, “Çamaşır suyuyla mı yıkandın?” demesinden sonra kendisine olan güvenini kaybeden Ashley, o günden sonra yıllarca insanlardan kaçmayı ve kapalı kıyafetler tercih ederek vücudunu gizlemeyi seçti.

Tam on yıl sonra her şey değişti

Genç kadın, farklılığıyla barışmanın yolunu yine kendisinde buldu. Ashley, vücudundaki lekelerin etrafından siyah keçeli kalemle geçmeyi denedi ve ortaya çıkan şeklin bir dünya haritasına benzediğini fark etti. Genç kadının hayatı ve kendisine bakışı, bu olaydan sonra tamamen değişti.

Kısa sürede büyük ilgi gördü

Vücudundaki lekelerin etrafına yaptığı çizimlerle büyük ilgi gören genç kadın kısa sürede bir fenomene dönüştü. Kendisini adeta bir tuvale dönüştüren Ashley Soto, dünyaca ünlü ressamların çalışmalarına da yer vermeyi ihmal etmiyor. Van Gogh'un Yıldızlı Gece isimli tablosunu kuzeninin de yardımıyla tam 3 saat uğraşarak vücuduna çizmeyi başarmış. Kısa sürede Instagram fenomeni olan genç kadın, çalışmalarını 100 binden fazla takipçiye ulaşan Instagram hesabından paylaşıyor.

Diğer hastalara ilham vermek istedi

Ashley bir süre sonra, hastalığı boyunca edindiği tecrübeyi vücudunu bir tuval gibi kullanarak diğer hastalarla paylaşabileceğini fark etti. Genç kadın, paylaştığı fotoğrafların diğer hastalara ilham vermesini umuyor. Ashley Soto, çizimi saatler süren sanatsal çalışmalarını ve güçlü duruşunu radiantbambi isimli Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor!