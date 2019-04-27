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Hastalıkları önlemede ne yediğiniz kadar ne zaman yediğiniz de önemli

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Yeni araştırmalar, vücudun doğal saatinin bozulmasının, pek çok hastalığın sıklığını ve ciddiyetini artırdığını gösteriyor
Hastalıkları önlemede ne yediğiniz kadar ne zaman yediğiniz de önemli

Yemek yeme zamanının, sağlık açısından ne yendiği kadar önemli olduğunu gösteren yeni bir çalışma yayımlandı.  

Araştırmacılara göre bu durum, bilhassa yurt dışı seyahati sonrası jet lagdan (uzun mesafeli uçuşlarda vücudun hızla değişen zaman dilimine uyum sağlayamaması) muzdarip olanları ve çalışma saatleri sürekli değişiklik gösteren insanları ciddi şekilde etkileyebiliyor. 

Tıbbi Araştırma Konseyi’nin (MRC) finansal desteğiyle hazırlanan ve Cell adlı bilimsel yayında yer alan çalışmaya göre, vücut saatinin yemek yemek için en uygun zamanı belirlemesini sağlayan ilk işaret insülinden geliyor. 

Bilim insanlarının araştırması, yemek yerken hormon salgılamanın, vücudun biyolojik saatini etkileyen “Period” isimli proteinin uyarılmasını nasıl tetiklediğini gösteriyor.

Dolayısıyla günün alışılmadık vakitlerinde yemek yemek insanların vücut saatini bozuyor ve bu kişilerin kalp rahatsızlıkları ya da Tip 2 diyabet gibi hastalıklara yakalanmalarına neden olabiliyor.

Çalışmayı yürüten araştırmacılar, insülinin rolüne dair ortaya çıkan bu yeni anlayışın, vücut saatinin bozulmasının yol açtığı sağlık problemlerini azaltmaya yardımcı olabileceğine inanıyor.

Araştırmacılar bunun için de kişilerin günün belirli saatlerinde yemek yemesi ya da gereksinim duyanlara insülin ihtiyacını haber veren ilaçlar yazılması seçeneklerini sunuyor. 

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