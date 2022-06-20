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Hastalıkları tedavi için "origami robot" geliştirildi

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Japon bilim insanları, kağıt katlama sanatı "origami"den esinlenerek, insan vücudu içinde hastalıkları tedavi edecek bir robot geliştirdi.
Hastalıkları tedavi için "origami robot" geliştirildi

Japon bilim insanları, kağıt katlama sanatı "origami"den esinlenerek, insan vücudu içinde hastalıkları tedavi edecek bir robot geliştirdi.

İnsan vücudu içerisinde hareket ederek çalışan robot, şekil değiştirebiliyor, dönebiliyor, dar alanda hareket edebiliyor, her an yön değiştirebiliyor.

"Millibot" olarak bilinen ve vücut sıvılarından da güç alarak hareket eden cihaz, tedaviyi sağlayacak ilacı taşıyıp problemli bölgedeki işleyişe dair veri elde edebiliyor.

Robot, tek sıçrayışta uzunluğunun 10 katı kadar mesafeyi katedebiliyor.

Bilim insanları, söz konusu robotun tıp alanında devrim sağlayacağından umutlu.

Dr. Ruike Zhao, amfibi özellikli bu cihazın, şimdiye kadar geliştirdikleri en güçlü ve fonksiyonlu robot olduğuna dikkat çekti.

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