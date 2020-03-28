"Hastane çalışanları otellerde konaklamalı"

KTAMS: Bu süreçte sağlık çalışanlarının “sağlığı ve güvenliği” en önemli öncelik olmalıdır

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, özellikle karantina hastanesi ve servisinde çalışan sağlık çalışanlarının kendi ailelerini korumak, hem de salgının yayılma riskini azaltmak üzere derhal önlem alınarak, karantina hastanesine yakın olan otel ve/veya pansiyonlarda konaklanmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bengihan, adada hızla artan korona virüs vakalarının halk arasında büyük endişe yaratmaya devam ederken, hükümetin hem sağlık alanında, hem de ekonomik alanda açıkladığı tedbirleri yetersiz ve eksik bulduklarını söyledi.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, salgın sebebiyle idari tatil ve ardından kısmi sokağa çıkma yasağı devam ederken hükümetin, bu süreçte en çok mesai harcayan sağlık çalışanlarını korumaya yönelik yeterli tedbiri almadığını savundu.

KTAMS’ın sağlık çalışanları adına endişe duyduğuna işaret eden Begihan, özellikle karantina hastanesi ve servisinde çalışan sağlık çalışanlarının kendi ailelerini korumak ve salgının yayılma riskini azaltmak üzere derhal önlem alınması ve karantina hastanesine yakın olan otel ve/veya pansiyonlarda konaklanmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bengihan açıklamasında, “Bu süreçte sağlık çalışanlarının “sağlığı ve güvenliği” en önemli öncelik olmalıdır. Hükümeti ve otel yöneticilerini bu konuyla ilgili derhal seferberlik başlatmaya ve dayanışmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.