Hastane ihalesi Ankara'da yapılacak

Müteahhitler boykot etti, ihale iptal edildi

Müteahhitler kendi aralarında uzlaşamadı. Güzelyurt Devlet Hastanesi ihalesine katılanlara rağmen, birlik boykot açıkladı. Maliye Bakanı Denktaş, önce ihaleyi iptal etti, sonra da Ankara’da açılması için girişim başlattı.

İHALE ANKARA’DA:

Güzelyurt Devlet Hastanesi yapım ihalesi müteahhitlerin boykotu nedeniyle iptal edildi. Sağlık Bakanlığı ihalenin iptalini istedi, Maliye bakanlığı da iptal etti. “Müteahhitler mevcut sistemde sürekli boykotlarla sistemi tehdit ediyor” diyen Serdar Denktaş, hastane ihalesinin Ankara’da açılması için işlem başlattı

KOFALI: 200 BİN TL İSTEDİLER:

“Sağlık Bakanı belli ki Güzelyurt’a hastane yapılmasını istemiyor” diyen müteahhit Ali Kofalı, ihaleye en düşük teklifi vermesine rağmen, müteahhit bir grubun kendisine, “Çekil, sana 200 bin TL verelim” dediğini açıkladı. Kofalı, “İş namustur, ancak müteahhitler arasında kurulan bir çete, tüm devlet ihalelerini domine ediyor, bu kabul edilemez” dedi

BU ÇARK DEĞİŞECEK:

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Havadis’e yaptığı açıklamada, alt yapı ihalelerini bundan böyle Ankara’da açacağını söyledi. Boykotlarla halkın cezalandırıldığını belirten Denktaş, “İhale yasasında ciddi değişime gideceğiz. Bu olana kadar, hastane ve dağ yolu gibi ihaleleri Ankara’da açacağız. İsteyen gidip orada katılsın” ifadesini kullandı