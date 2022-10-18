Hastane odasındaki bu detay hayatta kalma şansını artırıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, hastane odanızda bir pencere olması hayatta kalma şansınızı beşte bir oranında artırabilir.

ABD’deki Michigan Üniversitesi’nden araştırmacılar, penceresiz bir oda verilen hastaların ölme olasılığının yüzde 20 daha fazla olduğunu buldu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, çalışma, 2016 ve 2019 yılları arasında Michigan Üniversitesi Hastanesi’nde riskli ameliyatlar olan 3.964 hastanın verilerini inceledi. Sonuçlar pencereli odada kalanların yaşama şansının beşte bir oranında yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Güneş ışığı, hastaları daha iyi bir ruh hali içinde bırakacak ve sakin hissetmelerine yardımcı olacak olan beyindeki serotonin salınımını uyarabiliyor. Ayrıca kan basıncını düşürdüğü ve uyku kalitesini iyileştirdiği de biliniyor.

“HASTA YERLEŞİMİNE DİKKAT EDİLMELİ”

Araştırma için hasta odaları, özelliklerine göre kodlandı: Pencereli veya penceresiz, tek veya çift kişilik, hemşire odasına olan mesafe ve doktorların görüş alanı. Doğrudan görüş hattında olan hastalarda ölüm oranı da daha düşük çıktı.



Araştırmacılar, bunun nedeninin, hemşirelerin hastanın nasıl olduğunu daha kolay değerlendirebilmeleri ve ciddi olaylara daha hızlı müdahale edebilmeleri olduğunu söyledi.

Uzmanlar, bu nedenden ötürü hastaneleri yeniden inşa etmenin “pratik olmadığını” söylerken doğru bakımı sağlamak için ağır hastalara belirli özellikte odalar verilebileceği üzerinde durdular.

Bulgular, Amerikan Cerrahlar Koleji 2022 Klinik Kongresi’nin bilimsel forumunda sunulacak.