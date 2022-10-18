  • BIST 3.841,56
  • Altın 987.248
  • Dolar 18.5841
  • Euro 18.3251
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Hastane odasındaki bu detay hayatta kalma şansını artırıyor

» »
Yapılan bir araştırmaya göre, hastane odanızda bir pencere olması hayatta kalma şansınızı beşte bir oranında artırabilir.
Hastane odasındaki bu detay hayatta kalma şansını artırıyor

ABD’deki Michigan Üniversitesi’nden araştırmacılar, penceresiz bir oda verilen hastaların ölme olasılığının yüzde 20 daha fazla olduğunu buldu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, çalışma, 2016 ve 2019 yılları arasında Michigan Üniversitesi Hastanesi’nde riskli ameliyatlar olan 3.964 hastanın verilerini inceledi. Sonuçlar pencereli odada kalanların yaşama şansının beşte bir oranında yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Güneş ışığı, hastaları daha iyi bir ruh hali içinde bırakacak ve sakin hissetmelerine yardımcı olacak olan beyindeki serotonin salınımını uyarabiliyor. Ayrıca kan basıncını düşürdüğü ve uyku kalitesini iyileştirdiği de biliniyor.

pencere-hastane-shutterstock-660x397.jpg

“HASTA YERLEŞİMİNE DİKKAT EDİLMELİ”

Araştırma için hasta odaları, özelliklerine göre kodlandı: Pencereli veya penceresiz, tek veya çift kişilik, hemşire odasına olan mesafe ve doktorların görüş alanı. Doğrudan görüş hattında olan hastalarda ölüm oranı da daha düşük çıktı.

Araştırmacılar, bunun nedeninin, hemşirelerin hastanın nasıl olduğunu daha kolay değerlendirebilmeleri ve ciddi olaylara daha hızlı müdahale edebilmeleri olduğunu söyledi.

Uzmanlar, bu nedenden ötürü hastaneleri yeniden inşa etmenin “pratik olmadığını” söylerken doğru bakımı sağlamak için ağır hastalara belirli özellikte odalar verilebileceği üzerinde durdular. 

Bulgular, Amerikan Cerrahlar Koleji 2022 Klinik Kongresi’nin bilimsel forumunda sunulacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekran karşısında geçirilen vakit göz hastalıklarının habercisi17 Ekim 2022 Pazartesi 22:54
  • Dilinizin rengi sarıysa bu hastalık kapınızı çalmış olabilir17 Ekim 2022 Pazartesi 20:57
  • Omega-3 deposu ama sağlık için riskli etkiler taşıyor! Kanser riski oluşturabilir17 Ekim 2022 Pazartesi 20:01
  • 2000 kadın konuştu… Menopoz, kadınlarda “korku ve belirsizlik” yaratıyor17 Ekim 2022 Pazartesi 19:47
  • Oxford Üniversitesi açıkladı... Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?17 Ekim 2022 Pazartesi 19:24
  • Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den kanser aşısı müjdesi: Tarih verdiler17 Ekim 2022 Pazartesi 16:40
  • 12 yaşındaki Arda Okur'un kalbi ve böbrekleri KKTC’deki 3 yetişkin hastaya nakledildi17 Ekim 2022 Pazartesi 10:58
  • Az uyku hastalık, çok uyku ölüm riskini artırıyor16 Ekim 2022 Pazar 20:12
  • BioNTech: Covid aşısı teknolojisi kansere de çare olabilir mi?16 Ekim 2022 Pazar 19:39
  • Yüksek tansiyonda ağrı kesicilere dikkat16 Ekim 2022 Pazar 19:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti