  • BIST 120.792
  • Altın 307,772
  • Dolar 6,0485
  • Euro 6,5545
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Hastane randevu hattı devre dışı!

» »
Hastane randevu hattı devre dışı!
Hastane randevu hattı devre dışı!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniği için randevu numaraları teknik bir arıza nedeniyle devre dışı kaldı. Sağlık Bakanlığı alternatif numaraları paylaştı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniğinde randevu için ulaşılan 1101 ve 02 numaralı hatlar Telefon Dairesi’nde yaşanan teknik bir sıkıntı nedeniyle geçici süreliğine devre dışı kaldı.

Bu süreç içerisinde 2285441’den 1554- 55-56-57 numaralı hatlardan mesai saatleri içerisinde poliklinik servislerinden randevu alınabiliyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Telefon Dairesi ile yapılan istişareler sonucunda arızanın en kısa sürede giderileceği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arabacıoğlu, kitabını Özkurt’a takdim etti17 Şubat 2020 Pazartesi 15:59
  • Maraş açılımı konusu Meclis gündeminde17 Şubat 2020 Pazartesi 15:45
  • Eğitim ve farkındalık çalışmalarında yeni projeleree imza atılacak17 Şubat 2020 Pazartesi 15:35
  • Gezici, Tatar’ı ‘ATAR’ yaptı, sosyal medyanın diline düştü,"kafayı Atar, parayı kapar"17 Şubat 2020 Pazartesi 15:21
  • “Maraş hamledir… 50 yıl daha mı bekleyelim?"17 Şubat 2020 Pazartesi 15:20
  • Çavuşoğlu:Birinci dönemde eğitime Vizyon 2030 Belgesi çalışmalarını kattık17 Şubat 2020 Pazartesi 14:44
  • Maraş açılımı konusu Meclis gündeminde17 Şubat 2020 Pazartesi 14:32
  • Tabipler Birliği, Koronavirüs’le İlgili Uyarılar İçeren Yeni Bir Afiş Hazırladı17 Şubat 2020 Pazartesi 14:07
  • YKP, KTOEÖS’Ü Ziyaret Etti17 Şubat 2020 Pazartesi 13:08
  • Arıklı: Maraş'ı hemen yarın açın! İnsanlar yarın girsin gezssin! Neden açmıyorsunuz?17 Şubat 2020 Pazartesi 13:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti