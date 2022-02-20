  • BIST 2.032,44
  • Altın 832.294
  • Dolar 13.6446
  • Euro 15.4507
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Hastanede Covıd-19 Tedavisi Gören Kadın Klor Zehirlenmesinden Öldü

» »
Lefkoşa Genel Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 81 yaşındaki kadının, klor zehirlenmesinden hayatını kaybettiği bildirildi.
Hastanede Covıd-19 Tedavisi Gören Kadın Klor Zehirlenmesinden Öldü

Lefkoşa Genel Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 81 yaşındaki kadının, klor zehirlenmesinden hayatını kaybettiği bildirildi.

Politis gazetesi, kadının perşembe günü sabaha karşı hayatını kaybettiğini ve kusmuğunun renginin zehirlenmiş olabileceği şüphesini doğurduğunu; kadının yanında da içerisinde temizlik malzemesi bulunan bir şişe bulunduğunu yazdı.

Gazete yetkililerin, birisinin kadına bu sıvıdan içirdiği, ya da kadının kendisinin bunu içmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu kaydetti.

Haberde, olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Yönetimi Limasol Limanının Sahibiyken Kiracısı Oldu19 Şubat 2022 Cumartesi 16:38
  • Güney Kıbrıs'ta 2304 Vaka18 Şubat 2022 Cuma 21:40
  • Rum İçişleri Bakanı Kıbrıs Türk Malları Konusunda Baf Belediye Başkanına Yanıt Verdi18 Şubat 2022 Cuma 17:55
  • Rum Polisine Yeni İnsansız Hava Aracı18 Şubat 2022 Cuma 17:25
  • Ağrotur Üssünde 4 “Typhoon” Savaş Uçağı18 Şubat 2022 Cuma 17:09
  • Eski Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Açıklamaları18 Şubat 2022 Cuma 16:45
  • Anastasiadis, Ukrayna’yla İlgili AB Toplantısına Katılacak18 Şubat 2022 Cuma 16:30
  • Sır Lındsay Hoyle’dan Ara Bölgeye Ziyaret18 Şubat 2022 Cuma 16:24
  • Kasulidis GYÖ’ler İçin Destek İsteyecek18 Şubat 2022 Cuma 15:46
  • Rum Tarım Bakanından Hellim Konusunda Yeni Öneri17 Şubat 2022 Perşembe 17:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti