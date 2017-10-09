Hastane'de GREV!

Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi uzun zamandır insan iş gücü, fiziki koşullar ve alt yapı eksiklikleri ile baş etmeye çalışarak hizmetlerini güçlüklerle sürdürmektedir.

İşte o AÇIKLAMA;

Sadece 2 uzman hekimler;

-Yılda 18,000 hastaya poliklinik hizmeti

- 100 kronik bakıma ihtiyacı olan, yaşlı, sürekli hastaya bakım hizmeti

- Ağır ceza davalarının da olduğu adli işlerde psikiyatrist görüşü verme, raporlar hazırlama görevi

- Asker ve öğrenciler dahil tüm akut psikiyatrik değerlendirmelerin yapılması (örneğin intihar vakalarının tümü)

- Madde bağımlılığı ve intoksikasyonlarını tetkik ve tedavi hizmetleri, alkol madde tedavi merkezi (AMATEM)

- Yatan hastaların tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri

- Sosyal sorunların büyük kısmının değerlendirilmesi (örneğin sokakta bulunan kişiler)

- Ülke genelinde kamu sağlık hizmeltlerindeki psikiyatri konsültasyon görevlerini yerine getirmektedir.

Sorunlar:

1. Hekim eksikliği Halihazırda 1 başhekim, 1 uzman hekim çalışmaktadır. Yukarda sayılan görevlerin sadece iki uzman hekimle yürütülmesi güvensiz olmanın ötesinde imkan dahilinde değildir.

2. Hemşire eksikliği Hemşire ve personel sayısı yetersizdir. Bunun yanında Psikiyatri dalında eğitimli tek bir hemşire ve/veya personel mevcut değildir.

3. İdari personel eksikliği/yokluğu Teşkilat Yasasında boş kadro olduğu halde hastanenin idari kadroları münhal ilan edilmemektedir. Örn hastane amiri, arşiv memuru, sekreter, muhasebe, kayıt memuru vb. Taşeron firma çalışanları, kamu hizmetinin esas görevlerinde yasadışı olarak çalıştırılmaktadır.

4. Psikolog eksikliği

5. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi binası çökmüş durumdadır. Alt yapı eksikliği hat safhadadır. Fiziki koşullar insan hakları ve hasta hakları ile bağdaşmamaktadır.

6. Teşkilat Yasası güncellenmediği için çok önemli bir hizmet veren Çocuk Psikiyatri Uzmanlarının tümü sözleşmeli çalışmakta, esas kadroya geçememektedir.

Barış Ruh ve Sinir Hastanesindeki eksiklikleri Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde dile getirmek için 10 Ekim Salı günü Barış Hastanesi hekimleri acil vakalar dışında hizmet vermeyecektir. Barış Hastanesi önünde saat 10:00'da basın açıklaması yapılacaktır. Basın mensupları davetlidir

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası adına,

Dr Sıla Usar (Başkan)