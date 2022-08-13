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Hastanede tedavi gören Kadir İnanır, zayıflığıyla dikkat çekti

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Kasım ayında Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanarak 22 gün hastanede yatan Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Spor tarzı ve verdiği kilolarla dikkat çeken İnanır, soruları yanıtsız bıraktı.
Hastanede tedavi gören Kadir İnanır, zayıflığıyla dikkat çekti

Usta oyuncu Kadir İnanır, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmişti. Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alındı. 22 günün ardından tedavisi tamamlanan usta oyuncu, taburcu edilerek evinde dinlenmeye başladı.

Bir ay içerisinde sağlığına kavuşan İnanır, önceki gün Kuruçeşme'deydi. Bir mekanda tek başına kahvaltı yapan Kadir İnanır, çıkışta görüntülendi. Bir süre önce sağlık sorunlarıyla uğraşan usta oyuncunun, fit görüntüsü ve sportif giyim tarzı dikkat çekti. İnanır, muhabirlerin sorularını "Başka zaman konuşuruz" diyerek geri çevirdi.

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