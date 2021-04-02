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Hastanede yatak bulamadığı için sıra bekleyen Aslı Özkısırlar hayatını kaybetti...Twitter'da gündem: #AslıÖlmediÖldürüldü

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İzmir’de hastanelerde yatak bulamadığı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya isyan eden Aslı Özkısırlar bu sabah hayatını kaybetti.
Hastanede yatak bulamadığı için sıra bekleyen Aslı Özkısırlar hayatını kaybetti...Twitter'da gündem: #AslıÖlmediÖldürüldü

İzmir’de hastanelerde yatak bulamadığı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya isyan eden Aslı Özkısırlar bu sabah hayatını kaybetti.

Kronik rahatsızlığı bulunan Aslı Özkısırlar’a 2 gün önce hastanede yer bulundu. Özkısırlar’ın bu süreçte iki kez kalbi durdu.

Özkısırlar, 24 Mart’ta günlerdir yatak beklediğini duyurduğu bir paylaşım yapmıştı. AKP’nin sosyal mesafeye uymadan düzenlediği kongrelere isyan eden Özkısırlar, “Yeter düşün bu milletin yakasından yeter…” diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenmişti.

Özkısırlar, Alsancak Sevgi Yolu’nda takı satarak geçimini sağlıyordu.

’25 GÜNDÜR YATAK BULAMIYORDU’

TELE1’den Fırat Yeşilçınar’a konuşan Aslı Özkısırlar’ın ailesi şu ifadeleri kullandı: “Bozyaka Araştırma Hastanesi’nde bir doktor vardı. 25 gündür yatak bulamıyordu. Durumu kötüydü. Doktorlar da bunu söyledi. Bu süreçte nefesi kesildi ve ciğerleri su topladı. Durumu ağırlaşınca Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Orada yoğun bakıma kaldırıldı. Orada da yer olmadığı için Ege Yaşam Hastanesi’nde kaldırıldı. Durumu giderek kötüleşti. Bu sabah da vefat etti. Romatizmal bir hastalığı vardı. Kısa bir süre önce de stent takıldı.”

‘MİKROBİK BİR RAHATSIZLIĞI VARDI’

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği üyesi Erkan Erten ise “3-4 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Aslı’nın mikrobik bir rahatsızlığı vardı. 90 kiloydu. En son 65 kiloya düştü. Bir süre yürüyemedi. Duymasında da sorun vardı. Uzun süre hastaneye yatmak için sıra bekliyordu. Defalarca kalbi durdu. Bu sabah da yaşamını yitirdi.” dedi. Özkısırlar, Altındağ’da bulunan Kokluca Mezarlığı’na defnedilecek.

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