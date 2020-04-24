Hastanedeki yangın söndürüldü

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin çamaşırhanesinde bugün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çamaşır makinesinin motorunun sıkışması sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
24 Nisan tarihinde, saat 19.50 sıralarında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin çamaşırhane bölümünde bulunan aktif haldeki sanayi tipi çamaşır makinesinin motorunun sıkışması sonucu yangın meydana geldi.
Yangına hastane çalışanları yangın söndürme cihazı ile müdahale etti. Çıkan yangın sonucu ilk tespitlere göre makinenin elektrik aksamları ve motoru hasar gördü.
İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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