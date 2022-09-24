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Hastaneden güzel haber!

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Ozan Polat'ın sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi.
Hastaneden güzel haber!

Gönyeli'de 8 Eylül 2022 tarihinde müşterilerinden para alamadığı gerekçesiyle taksiden inerek, tartışmaya başlayan ve bir aracın çarpması sonucu yoğun bakıma kaldırılan 19 yaşındaki taksi şoförü Ozan Polat'ın sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama geldi.


Bir süredir yoğun bakımda tutulan Ozan Polat'tan sevindiren haber geldi. Sağlık durumu iyiye giden Polat'ın yoğun bakımdan çıktığı ve normal servise alınacağı belirtildi. Alacağı tedavi ile Polat'ın yakında zamanda eski sağlığına kavuşması bekleniyor.

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