Hastanelerde AstraZenaca aşısı yoğunluğu

"Sağlık Bakanlığı'nın 40 yaş ve üzerinde olup 1.doz Astra Zeneca aşısı yaptırmak isteyen kişiler Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi ve Girne Akçiçek Hastanesi'ne randevusuz başvurabilirler" açıklaması üzerine hastane önlerinde yoğunluk yaşandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanlığı Açıklama dün yapılan açıklamaya göre;

“4 Mayıs Salı 2021 tarihinden itibaren 40 yaş ve üzerinde olup 1.doz Astra Zeneca aşısı yaptırmak isteyen kişiler Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde hafta içi her gün 13.00-16.00 saatleri arasında, Girne Akçicek Devlet Hastanesi’nde ise hafta içi her gün 08.30 – 14.00 saatleri arasında randevusuz olarak Astra Zeneca aşısı yaptırabilirler.

MAĞUSA HASTANESİNDE YOĞUNLUK

Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Ali Tuncay isimli vatandaş yaşadıklarını anlattı.

İşte Tuncay'ın paylaşımı "40 yaş üzerine saat 13.00 - 16.00 arası git aşı ol deniliyor, ancak bugün Mağusa Devlet Hastanesine giden 40 yaş üzerindeki kardeşim ve birkaç tanıdığıma Bakanlık sadece 50 kişiye aşı yapılması talimatı verdi yarın gel deniliyor. Aşağıdaki resmi duyuruda ise bakanlık ne sayı kısıtlamasından, ne de önceden gelenin sıra numarası alacağından bahsediyor. Organizasyon ve duyurunun açık ve anlaşılır bir dille yapılması konusunda sanırım Bakanlığımızın acilen bir şeyler yapması lazım. Karşınızda 40 yaş üzeri meşguliyeti olan insanlar var. Böyle bugün git yarı gel demekle olacak iş değil bu."