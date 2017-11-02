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Hastanelerde yine grev!

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Hastanelerde yine grev!
Acil, Diyaliz ve Onkoloji dışında kamu hastahaneleri ile sağlık merkezlerinde hizmetler durdu...

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinde eylem yapıyor.

Acil servisler, acil ameliyat, diyaliz hizmetleri ve onkoloji dışında kamu hastaneleri  ve sağlık merkezlerinde hizmetler durdu.

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