Hastanelerde yine grev!

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinde eylem yapıyor.
Acil servisler, acil ameliyat, diyaliz hizmetleri ve onkoloji dışında kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinde hizmetler durdu.
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinde eylem yapıyor.
Acil servisler, acil ameliyat, diyaliz hizmetleri ve onkoloji dışında kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinde hizmetler durdu.
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