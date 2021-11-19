Hastaneye ait 45 bin TL çalındı

05.11.2021 tarihinde, 13:00-13:30 saatleri arasında, Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren bir özel hastanede, ameliyat masrafı olarak tahsil edilen ve muhasebe odası içerisindeki kilitli çekmecede muhafaza edilmekte olan hastaneye ait 45.000TL nakit paranın çalındığı tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen Z.A.(K-45) ve R.S.A.(E-44) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir