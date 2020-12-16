Hastaneye bu belirti ile başvuran hastalar pozitif çıkıyor.

Korona virüsün neden olduğu en yaygın belirtileri artık herkes biliyor. Ancak bu virüs herkeste farklı bir belirti ortaya çıkarabiliyor.

Korona virüse maruz kalan herkes farklı bir belirti bildirebiliyor. Göğüs ağrısı da bu belirtilerden biri olduğunu Doç. Dr. Muhammed Keskin Twitter hesabından açıkladı.

Keskin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Göğüs ağrısı ile acile veya polikliniğe başvuranlarda yaptığımız COVID PCR testleri yüksek oranda pozitif çıkıyor.

HASTANEYE BAŞVURMALISINIZ

Pandemi sürecinde göğüs ağrınız olursa başka semptomunuz olmasa bile kalp krizi riski ve COVID şüphesi nedeniyle hastaneye başvurmalısınız.

Göğüs ağrısı-COVID ilişkisi hakkında insanların aklında çok soru işareti varmış. Bununla ilgili bir bilgisel hazırlamak farz oldu. Bu sebeple listelenen belirtiler, ortalamada en çok görülenler oluyor."