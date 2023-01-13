Hastaneye kaldırılan Meral Akşener taburcu edildi

Dün akşam çarpıntı şikayetiyle Ankara Güven Hastanesi’ne başvuran Meral Akşener’e yapılan tetkiklerde bir problem saptanmamış, bir gece hastanede gözlem altında tutulmasına karar verilmişti. Akşener, sabah 10.50’de taburcu edildi.

Hastaneden çıkmadan bir açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Türkiye’nin çok ağır sorunları var. Başkanımızın sorumluluğu, ülkesine olan sevdası büyük. Karış karış ülkemizi gezen cesur insan bu süreçte biraz yoruldu, istirahat edecek” dedi.