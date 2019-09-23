Hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu oldu

Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu oldu. Bahçeli, geçmiş olsun dileklerine karşılık, "Sağ olun, teşekkür ederim" dedi.

MHP'li kaynaklar: Rutin kontrolleri için hastanede

Bahçeli'nin ani bir kalp sıkışması yaşadığı ve beyin kanaması geçirdiği iddialarına ilişkin ilk açıklama MHP kaynaklarından geldi. T24'e konuşan MHP'li kaynaklar Bahçeli'nin rutin kontroller için hastaneye gittiğini söyledi.

Yalçın: Genel Başkanımızın şuuru açık

MHP Genel Başkanı Semih Yalçın, Başkent Üniversitesi Hastanesi önünde yaptığı resmî açıklamada, Bahçeli'nin durumunun iyi, şuurunun açık olduğunu söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalçın, "Beyin kanaması veya kalp hastalığı ile ilgili hiçbir problemi yoktur; şu anda şuuru açık. Konuşabilir durumda. Mide bulantısı şikâyeti ile hastaneye geldi. Sayın Genel Başkanımızın genel durumu iyi. Hastaneye intikalinden itibaren kendisinde. Tetkiklerin çoğu yapıldı, herhangi bir problem yok" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Çeliker: Üst solunum yolu enfeksiyonu

Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, MHP liderinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Bahçeli'nin üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirildiğini söyleyen Çeliker, kontrol altına alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Öte yandan Çeliker, Bahçeli'nin selamlarını iletti.

Sağlık Bakanı: Bahçeli'nin tedavisi evde devam edecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP Grup Başkanvekilleri Naci Bostancı ve Mehmet Muş, Bahçeli'nin bulunduğu hastaneye geldi.

Bahçeli'nin doktorlarından bilgi alan Bakan Koca, "Bahçeli'yi ziyaret ettim. Hastanede yatışının zorunlu olduğu bir durum yok.Üst solunum yolu enfeksiyonuna ilişkin tedavi uygulandı. Genel durumu iyi, evde tedavisi devam edecek. Bir sorun yok, enfeksiyon. Kendisi zaten ayakta, konuşabiliyor" diye konuştu.

"İskemik atak" iddiası

Halk TV haber merkezinin hastaneden ulaştığı bilgilere göre ise Bahçeli'nin geçici iskemik atak geçirdiği ve kalıcı bir etkisinin olmadığı iddia edildi.

İskemik atak nedir?

Geçici iskemik atak: beynimize giden kanın kısmi ya da tamamen kesilmesi ile 24 saatten az süren, kalıcı olmayan belirtilere denir. Sıklıkla bir beyin damarının pıhtı ile kapanması sonucunda meydana gelen geçici iskemik ataklarda, pıhtının yok edilmesi halinde belirtiler geçer ve kalıcı inme (felç) riski azalır.