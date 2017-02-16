Hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi...

Doku örnekleri alınan merhum ile ilgili polis soruşturması sürüyor...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz Salı günü (14.02.2017), saat 03.00 sıralarında, Karşıyaka’da sakin Sabiha Erdel (K-78), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz gün (15.02.2017), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Erdel’in cesedi üzerinde yapılan otopsisi neticesinde ölüm sebebinin tespiti için doku örneklerinin alınmış olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.