Hastaneye müracaat etti ama vefat etti!

Akdoğan sakinlerinden Yusuf İSGİT (E-66), bugün saat 18.30 sıralarında, Akdoğan Sağlık Ocağı'nda bulunduğu sırada rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdi.
Akdoğan sakinlerinden Yusuf İSGİT (E-66), bugün saat 18.30 sıralarında, Akdoğan Sağlık Ocağı'nda bulunduğu sırada rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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