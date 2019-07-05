  • BIST 99.652
  • Altın 255,576
  • Dolar 5,6133
  • Euro 6,3216
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Hastanın doktorsuzluktan öldüğü iddiaları..

» »
Larnaka Hastanesi’nde tedavi görürken hayatını kaybeden Ksilotimbu sakini 44 yaşındaki Kostas Petru’nun, doktor ihmalinden öldüğü yönünde şikayetlerin bulunduğu belirtildi.
Hastanın doktorsuzluktan öldüğü iddiaları..

Alithia gazetesi manşetten ve iç sayfada verdiği “44 Yaşındaki İki Çocuk Babası, Hastanede Yardımsız Öldü-Pnömolog Bulamadılar-Doktor Gittiği Zaman Geç Kalınmıştı” başlıklı haberinde, Larnaka Hastanesi’nde hayatını kaybeden 44 yaşındaki Kostas Petru’nun, erkek kardeşi Petros Petru’nun, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun da hazır bulunduğu televizyon programına katılarak, kardeşinin doktor ihmalinden öldüğü yönünde ciddi suçlamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Petros Petru, kardeşinin solunum yetmezliği şikayetiyle, 24 Haziran’da sabah 06.30’da Larnaka Hastanesi’nin acil servisine başvurduğunu, 10.30’a kadar orada kaldığını ve orada kendisine röntgen filmi çekildikten sonra, ciğerlerinde sorun olduğunun kendisine iletildiğini ve daha sonra evine gönderildiğini ifade etti.

Petru, kardeşinin ertesi günü sabaha yakın yine hastaneye başvurduğunu, öğle saatlerine kadar acil serviste tutulduğunu, daha sonra ise ortopedi bölümü olan beşinci kata taşındığını, bir sonraki gün uyku apnesi nedeniyle başka kata götürüldüğünü, daha sonraki gün ise yine yedinci kata taşındığını belirtti.

Kardeşinin hastanede bulunduğu Perşembe gününden Cumartesi gününe kadar,  göğüs hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilmesi için sürekli talepte bulunmalarına karşın, göğüs hastalıkları uzmanının olmadığı bahanesiyle hiçbir doktorun, kardeşini muayene etmediğini belirten Petros Petru, kardeşinin nefes almakta zorluk çekmesi nedeniyle çaresiz yardım istediğini ancak hiç kimsenin gelmediğini söyledi.

Petru, kardeşinin hastanede bulunduğu Cumartesi günü solunum şokuna girdiğini, saatlerce bekletildikten sonra trakeostomi için ameliyata alındığını ancak orada hayatını kaybettiğini ifade etti.
Habere göre, Rum Sağlık Bakanı Konstantinu Yoannu ise aynı programda, konuyla ilgili disiplin soruşturması başlatacağını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genel Sağlık Sigortası sahibi hastalar ilaçlarını bulmak için eczane eczane geziyor04 Temmuz 2019 Perşembe 12:20
  • Pissuri köyünde İngilizlerin ikamet ettiği 70 ev, zemin kaması nedeniyle zarar gördü04 Temmuz 2019 Perşembe 12:19
  • Anastasiadis’e “Askerî anlaşma ve işbirliklerini iptal et ve sonlandır” çağrısı04 Temmuz 2019 Perşembe 12:18
  • Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis: Yavuz sondajına ilişkin girişimler yoğun olacak04 Temmuz 2019 Perşembe 12:16
  • Ağrotur sakinleri öfkeli04 Temmuz 2019 Perşembe 11:44
  • “Kapalı Maraş İçin BM ve AB’de diplomatik ve hukuki savaş”04 Temmuz 2019 Perşembe 11:29
  • Bazı Rum milletvekillerinden Çerkez Korkmaz için başlatılan imza kampanyasına destek03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:03
  • Lavrov’un FBME Bank’ta kaybolan Rus paralarını sorması şaşırttı03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:00
  • Prodromu’dan AKEL’e sert cevap03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:23
  • Rum Polis Genel Müdürlüğü önünde cinayete kurban giden kadınlar için protesto03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti