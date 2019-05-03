Hastaya kolundan aldıkları dokuyla dil ve ağız tabanı yaptılar

Kütahya'da dil kanseri teşhisi konulan bir hastaya, kolundan alınan damarlı dokuyla dil ve ağız tabanı yapıldı.

AA'nın haberine göre; dilinde yaklaşık 1,5 yıl önce oluşan ve gün geçtikçe büyüyen yara nedeniyle yemek yiyemez hale gelen 62 yaşındaki Nuriye Kara, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kulak burun boğaz kliniğine başvurdu. Muayene ve tetkikleri sonucu dil kanseri teşhisi konulan Kara'nın, ağzında oluşan tümörün boynuna sıçradığı belirlendi.

5 SAATLİK OPERASYON

Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktorlar Mehmet Ege Akça ve Hamdi Taşlı tarafından ameliyat edilen kadının ağız tabanı, çene kemiği, dilinin yarısı alındı, boynunda çıkan tümörler temizlendi. Operasyon, yaklaşık 5 saat sürdü.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümünde görevli Uzman Dr. Furkan Karabulut ve KSBÜ Öğretim Üyesi Dr. Anvar Ahmedov ise hastaya, kolundan aldıkları damarlı dokuyla dil ve ağız tabanı yaptı. Daha sonra çene kemiğine titanyum plak konuldu.

Büyük ölçüde sağlığına kavuşan Nuriye Kara'nın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, başarılı operasyonu gerçekleştiren ekibi kutladı.