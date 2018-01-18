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‘Hata Kimde’ sergi ve oyunu Eroğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi

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‘Hata Kimde’ sergi ve oyunu Eroğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi
YDÜ Öğrenci Dekanlığı Sanat Kulübü ‘Hata Kimde’ Sergi ve Oyunu Eroğlu’nun Katılımı ile Gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Sanat Kulübü'nün düzenlemiş olduğu, "Hata Kimde?" adlı etkinlik iki aşamalı olarak 3.Cumhurbaşkanı Dr.Derviş Eroğlu’nun katılımı ile gerçekleşti. 

Hata Kimde? Oyunu İle Uyuşturucu Bağımlısı Gençlerin Toplumdaki Yeri Ve Yaşadığı Sorunlar Sahneye Taşındı
Projenin ilk ayağı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun açılışını yaptığı,"Hata Kimde?" konulu sergi büyük beğeni topladı. Büyük Kütüphane fuaye alanında gerçekleşen sergi sonrasında kulüp başkanı Ruşen Mert Amanat'ın yönettiği uyuşturucu temalı tiyatro oyununda uyuşturucu bağımlısı gençlerin toplumdaki yeri ve yaşadığı sorunlar vurgulandı.  

Dünya  ve Balkan Vücut Geliştirme Şampiyonu Millî Sporcu Murat Şenyiğit Geceye renk Kattı

Yoğun katılımın gerçekleştiği gecede konuşmacı olarak katılan Dünya  ve Balkan Vücut Geliştirme Şampiyonu Millî Sporcumuz Murat Şenyiğit geceye renk kattı. Şenyiğit'e hazırlanan sürpriz doğum günü kutlaması da hafızalara kazınan bir diğer kare oldu. Öğrenci Dekanlığı takım lideri Çağla Akarsel ve Öğrenci Dekanlığı ekibi geceye başlangıcından sonuna kadar destek verdi. 

Fenomen Rapciler "Heijan Ve Muti" Sahne Aldı

Daha sonra, "Hata Kimde?" tiyatro eserini izlemeye gelen sosyal medyada izlenme rekorları kıran, fenomen rapciler "Heijan ve Muti" nin söyleşi ve mini konseri ise geceye damgasını vurdu.
İzleyiciler bu yoğun tempolu günün sonunda, yelpazenin farklı kollarındaki bu başarılı insanlarla tanışma mutluluğu içerisinde geceyi tamamladılar. 
Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri haricinde diğer bir çok üniversiteden katılım sağlanan etkinlik büyük beğeni topladı.

Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz; “Sosyal Ve Sanatsal Etkinliklerin,Öğrencilerin Gelişim Ve Kariyerlerinde Büyük Etkisi Oluyor”

Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz, Öğrenci Dekanlığına bağlı Sanat Kulübünün başkanı Ruşen Mert Amanat, yönetim kurulu ve tüm üyelerinin Öğrenci Dekanlığı ile işbirliğini en iyi şekilde yaptıklarını ve yıl boyu en fazla etkinlik düzenleyen kulüplerin başında geldiğini, böylesine güzel bir organizasyon düzenlemenin öğrencilerin gelişim ve kariyerlerinde büyük bir önemi olduğunu vurguladı. Öğrencilere sunulan sosyal ve sanatsal etkinlikleri ve benzeri bu tarz girişimleri desteklemeye ve tüm kulüpler ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca Öğrenci Dekanlığı Takım Lideri Çağla Akarsel ve tüm takım üyelerine her konuda verdikleri destek için, işbirliği içerinde olduğu üniversitemizin her birimine de  tüm etkinlik ve aktivitelerde koydukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

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