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Hatalı Antibiyotik Kullanımı Vücudunuza Fayda Sağlamak Yerine Zarar Verir!

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Hatalı Antibiyotik Kullanımı Vücudunuza Fayda Sağlamak Yerine Zarar Verir!
"Antibiyotikler Akılcı Kullanılması Gereken İlaçlardır"

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İlaç Danışma Merkezi Tarafından Antibiyotik Kullanma Farkındalığı ile İlgili Yayınlanan Bildiride, Dünya Sağlık Örgütü Tarafından da Vurgulandığı gibi Çağımızın En Büyük Sorunlarından Birisi Olan Bakterilere Karşı Direnç Gelişiminin Önlenmesinde En Önemli Basamağın “Akılcı Antibiyotik Kullanımı” Konusunda Farkındalık Geliştirilmesi ve Bu Düşünce ile Global Olarak Antibiyotik Direnci, Antibiyotik Direncinin Ortaya Çıkması ve Yayılmasının Önlenmesi için Akılcı Antibiyotik Kullanımı Konusunda Sağlık Profesyonellerinin Kişileri Bilgilendirip Yönlendirmesi Gerektiği Belirtildi.Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yıl antibiyotik farkındalığı ile ilgili belirlediği temanın “Antibiyotikleri Kullanmadan Önce Bir Sağlık Profesyoneline Danışın” olduğu belirtilen bildiride, antibiyotik kullanımı ile ilgili doğru tavsiyeleri alma ve uygulamanın tedaviye maksimum fayda sağlayacağı, antibiyotik direncinin önlenmesinde de önemli bir basamak olduğu belirtildi.  Dirençli bakterilerin gelişmesi, durdurulması ve antibiyotiğin gelecek nesillerde etkililiğinin sürdürülmesi için tek çarenin antibiyotik ilaçlarının akılcı kullanılması olduğu açıklanan bildiride, son zamanlarda yapılan farkındalık etkinlikleri ile bu konuya dikkat çekilmeye çalışılsa da yeteri kadar amaca ulaşılamadığı ifade edildi.  Hastalara, sağlık profesyonelleri tarafından antibiyotiğin sadece hekim tavsiyesiyle kullanılması gerektiği ve sadece reçetelenmiş antibiyotikleri kullanma konusunda danışmanlık verilmesi gerektiği belirtilen bildiride, ilaç kullanımı ile ilgili önemli problemlerden birinin hastaların reçetesiz, eş - dost tavsiyesi ile antibiyotik kullanmalarının yanı sıra çoğunlukla virüs kaynaklı enfeksiyonlarda da kendi kararlarıyla antibiyotik kullanma davranışı gösterdikleri ifade edildi.

Antibiyotikler Doğru Zamanda, Dozda ve Belirtilen Süre Kadar Kullanılmalıdır

Antibiyotik kullanımına sadece doktorun karar vermesinin doğru olacağı açıklanan bildiride, doktor tavsiyesi dışında kişilerin verdiği tavsiye ile antibiyotik kullanılmaması gerektiği belirtildi.  Antibiyotiğin, doktorun önerdiği doğru zamanda, doğru dozda ve belirtilen süre boyunca kullanılması gerektiğine dikkat çekilen bildiride, hasta kendini iyi hissettiğinde bile antibiyotik tedavisinin sonlandırılmaması gerektiği belirtildi.  Antibiyotik kullanımının sürdürülmesi halinde ilacın vücutta direnç sağlayacağı da açıklanan bildiride, grip ya da nezle gibi virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik tedavisinin yeri olmadığı belirtildi.  Daha önce kullanılan bir antibiyotiğin, aynı hastalığa tekrar yakalanıldığında kullanılmaması gerektiği belirtilen bildiride, doktora danışılmadan kullanılan antibiyotiğin yarardan çok zarar getirebileceği ifade edildi. Kullanılacak ilaçların eczacılar tarafından önerilen şekilde hazırlanması gerektiği de açıklanan bildiride, ilaçların eczacıların önerdiği saklama koşullarına göre muhafaza edilmesi gerektiği ve yanlış koşullarda hazırlanan ve saklanan ilaçların stabilitesinin bozulabileceği, buna bağlı olarak zararlı etkilerin ortaya çıkabileceği de ifade edildi.

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