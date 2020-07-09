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Hatalı banknotu 75 bin liraya satmadı

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Antalya’da, bankanın basım hatasından kaynaklı eksiği bulunan 50 liralık banknotun sahibi Mustafa Şahin, 75 bin liralık teklif gelmesine rağmen satmadığını söyledi.
Hatalı banknotu 75 bin liraya satmadı

Antalya’da, bankanın basım hatasından kaynaklı eksiği bulunan 50 liralık banknotun sahibi Mustafa Şahin, 75 bin liralık teklif gelmesine rağmen satmadığını söyledi.

Konyaaltı ilçesinde özel iş yerinde çalışan Mustafa Şahin’in elinde bulunan 50 liralık banknot, diğer paralardan farklılığıyla dikkati çekiyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde ’50’ yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece ‘5’ yazıyor. İlk başta sahte olduğu düşünülen para, bankaya götürülerek para sayma makinesinden ve sahte para kaleminden başarıyla geçti. Yapılan incelemede, paranın hatalı basıldığı belirlendi.

75 bin lira teklif

Şahin, bu tür hatalı basılan paralara koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiğini, kendisine 75 bin lira teklif edilmesine rağmen satmayı düşünmediğini ve koleksiyon yapacağını söyledi.

Şahin şöyle konuştu: “Elimdeki parada, ‘0’ rakamı eksik basılmış. Ödemelerimi yaparken parada ‘0’ olmadığını fark ettim. Sahte olduğunu düşündüm. Sonrasında bankaya götürdüm, ama para sayma makinesinden geçti. Sahte para kalemiyle de denedim ama herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüm”

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