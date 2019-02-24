Hatalı yükler kazaya davetiye çıkartıyor.

KKTC’nin affedici olmayan yolları sürekli olarak kazalara davetiye çıkartırken, sürücülerin de umursamaz tavırları bu kazaları adeta körüklüyor.

KKTC’nin affedici olmayan yolları sürekli olarak kazalara davetiye çıkartırken, sürücülerin de umursamaz tavırları bu kazaları adeta körüklüyor.

Yollarda tam denetim olmadığı için yanlış yüklemeler ve süratin yanısıra çukurlar ile dolu yollarda yağan yağmur sonrasında biriken su birikintileri de kazaların artmasına neden oluyor. Tonajlarından fazla yük alan kamyonların ve karşı sürücülerin hayatlarını hiçe sayılarak yüklenen yükler de yollarda potansiyel trafik kaza riskini artırıyor.

Sosyal Medyada sıklıkla dile getirilen yanlış yüklemelerin yarattığı tehlikeler artarken, vatandaşlar yaptıkları açıklamalarda, yollar çukurlar ile dolu. Yağan yağmur sonrasında, özellikle anayollardaki çukurlar içerisinde biriken sular ciddi tehlike oluşturuyor. Su birikintisi içerisine giren sürücüler, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapıyor diyor.

Su birikintileri ile çukurların yanısıra vatandaş yolda büyük tehlike oluşturan yanlış yüklemelerden de şikâyetçi oluyor. Sosyal medyadaki paylaşımında bir vatandaş, önümde hiçbir tedbir alamadan giden bir kamyon var. Yan taraflarında ve arka kısmında güvenlik ile ilgili hiçbir tedbir alınmadı. Hatalı olarak yüklenen yük, kamyon viraj alırken yan tarafından geçen arabanın üzerine devrilebilir veya yüklendiği vasıtayı devirebilir. Bu durumları kontrol eden polis nerde diyor.