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SON DAKİKAHatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta deprem

Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta deprem

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Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta deprem
Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta deprem

Kandilli Rasathanesi, Hatay’ın Karlısu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.20’de Antakya Körfezi’nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

Sarsıntı, yerin 11,06 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Adıyaman’da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde saat 07.15’te deprem meydana geldi.

6,4 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

 

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Saat 05.23’te olan deprem, yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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