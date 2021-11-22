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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Yenierenköy bölgesini ziyaret etti

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Ülkede temaslarda bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve heyeti, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, meclis üyeleri, muhtarlar, bölgedeki sivil toplum örgütleri ve dernek başkanları ile bir araya geldi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Yenierenköy bölgesini ziyaret etti

Ülkede temaslarda bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş ve heyeti, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, meclis üyeleri, muhtarlar, bölgedeki sivil toplum örgütleri ve dernek başkanları ile bir araya geldi. 


Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgeye ziyarette bulunan Şavaş’a, Hatay EXPO Genel Sekreteri İhsan Çakır, CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yörükçü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Nida Yılmaz’a teşekkür etti. 


Yenierenköy Belediyesi’ne bağlı köylerin birinde yapılacak çocuk parkıyla ilgili ihtiyaçların Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderileceğini da belirten Yeşilırmak, “Bunu Anavatan Türkiye ile dostluğumuzun bir nişanı olarak görüyoruz. Hatay ile Yenierenköy arasında dostluk ve birlik köprüsü güçlendi” dedi.


Belediyeden verilen bilgiye göre, görüşmede yemek kültürünün tanıtılması için EXPO Fuarında stand kurulması, halk dansları ekibinin Türkiye’de düzenlenecek uluslararası dans gösterisine katılması, Hatay’a yönelik kültür ziyaretleri yapılması da kararlaştırıldı.

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