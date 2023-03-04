  • BIST 5.212,38
  • Altın 1126.66
  • Dolar 18.8875
  • Euro 20.0917
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAdıyaman’da 4,4 büyüklüğünde deprem

Hatay Büyükşehir Belediyesi: Acil içme suyu problemi artarak sürmektedir

»
Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentte acil içme suyu probleminin artarak sürdüğünü belirterek, "Paydaşlarla iletişime geçilmiş ve problemin çözümü için girişimlerimiz devam etmektedir" açıklamasını yaptı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi: Acil içme suyu problemi artarak sürmektedir

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay'da temiz su sorununun yaşandığı aktarıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin #hataydasuyok etiketiyle konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Konuya dair Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "İlimizde Sağlık Bakanlığı ve HATSU tarafından şehir şebekesi suyunun tahliller sonuçlanıncaya kadar içilmemesi önerildi. Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir. Paydaşlarla iletişime geçilmiş ve problemin çözümü için girişimlerimiz devam etmektedir" denildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seçime doğru... Türkiye'de 5'li masa bugün toplanıyor04 Mart 2023 Cumartesi 10:07
  • Karamollaoğlu: Yolumuza devam ediyoruz04 Mart 2023 Cumartesi 09:37
  • Adıyaman’da 4,4 büyüklüğünde deprem04 Mart 2023 Cumartesi 09:33
  • Son Dakika! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan açıklama04 Mart 2023 Cumartesi 00:43
  • DEVA: Nezaketi ve hakikati yansıtmayan ve sağduyuya dayanmayan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır03 Mart 2023 Cuma 23:01
  • Son Dakika:Yavaş ve İmamoğlu Ankara'da toplantı yapıyor03 Mart 2023 Cuma 22:50
  • Ekrem İmamoğlu: İmamoğlu'nun adaylığı diye bir mesele yok. Her CHP'linin adayı Kılıçdaroğlu'dur.03 Mart 2023 Cuma 16:47
  • Türkiye'de Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı03 Mart 2023 Cuma 16:09
  • İmamoğlu: Benim de adayım Kemal Kılıçdaroğlu'dur03 Mart 2023 Cuma 16:01
  • Akşener'in açıklamalarına AKP'den ilk tepki03 Mart 2023 Cuma 15:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti