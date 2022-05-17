Hatay Deniz Otobüsü 19 Mayıs’ta Girne’de olacak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, ilk kez yola çıkacak olan Hatay Deniz Otobüsü’nün ilk durağı da KKTC olacak.

HADO, 19 Mayıs’taki ilk seferin ardından rutin seferlerine devam edecek.

Hatay Deniz Otobüsleri ilk seferini KKTC’ye yapmaya hazırlanıyor.

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, HADO’nun seferlerinin 19 MAyıs’ta KKTC ile başlayacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Savaş, “HADO ilk seferini KKTC‘nin, aynı zamanda kardeş şehrimiz de olan Girne kentine yapacak. bölgemize ve hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun.” değerlendirmesinde bulundu.

HADO, salı ve cuma günleri saat 13.00’te Hatay’dan Girne’ye; perşembe ve pazar günleri ise saat 14.00’te Girne’den Hatay’a hareket edecek.

Bilet satışları yarından itibaren başlayacak.