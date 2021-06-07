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HATAY İLE KKTC ARASINDA KARŞILIKLI DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİNDE SONA YAKLAŞILDI

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Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Hatay Deniz Otobüsü (HADO) Projesi'nde ilk etapta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) karşılıklı sefer yapılmasının planlandığı bildirildi.
HATAY İLE KKTC ARASINDA KARŞILIKLI DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİNDE SONA YAKLAŞILDI

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Hatay Deniz Otobüsü (HADO) Projesi'nde ilk etapta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) karşılıklı sefer yapılmasının planlandığı bildirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay’ın ticaret, turizm ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan HADO Projesi'nde sona yaklaşıldı.

Arsuz ilçesi Madenli mevkisindeki limanda terminal, yolcu salonu, gümrük alanı ve emniyet binalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların güvenle seyahat etmelerine imkan sağlayacak X-ray cihazları ve yardımcı aparatlar monte edildi.

Limanda ayrıca 6 iskele babası, 12 gemi dayanma yeri, dizel ve elektrikli yangın pompaları ile yangın hidrant devresi ve can simitleri yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Ok, projenin hayata geçmesiyle Hatay'a gelecek turist sayısında artış olacağını ve şehrin sosyo-kültürel hayatına canlılık katılacağını belirtti.

Ok, tesisin Deniz Hudut Kapısı ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün gerekliliklerini yerine getirdiklerinin altını çizdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Acil Müdahale Planı’nı da sunduklarını aktaran Ok, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlk etapta KKTC’nin Gazimağusa Limanı'na karşılıklı sefer yapmayı planlıyoruz. Bir gemimizde yaklaşık 330 yolcu taşıyabileceğiz. Projenin Hatay ayağı tamam. Ancak salgın sebebiyle 15 gün karantina uygulanan Gazimağusa Limanı'nın ulaşıma açılması gerekmektedir. HADO bir gemi olmanın ötesinde kültürel, ticari, sanatsal, tarihsel, ekonomik, sosyal ve evrensel değerlerle bir etkileşim kurma ve kalkınma projesidir. HADO’yu büyütmek ve daha nice limanlara götürmek en büyük hayalimizdir."

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