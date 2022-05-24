Hatay-KKTC deniz otobüsü seferi iptal

Hatay ile KKTC arasındaki deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bu hafta yapılamayacak…
Hatay Deniz Otobüsü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Akdeniz’deki olumsuz hava şartları nedeniyle feribotumuzun Hatay-KKTC hattındaki seferleri bu hafta için iptal edilmiştir” denildi.
Açıklamada ayrıca bilet alan yolculara bilgilendirme yapıldığı ve iptal edilen hat ücretlerinin iade edileceği bildirildi.
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