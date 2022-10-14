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Hatay sınırında tansiyon yükseldi: Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

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Hatay’ın karşısındaki Suriye’nin Halep Vilayetine bağlı Afrin kırsalında radikal İslamcı selefi terör örgütleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi. Çatışmalar nedeniyle yerel halk Azez’e doğu göç etmeye başladı.
Hatay sınırında tansiyon yükseldi: Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Suriye’nin Afrin kırsalında son iki günden bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bölgede yeniden canlanmaya başlayan silahlı terör grupları arasındaki çatışmalardan dolayı Hatay'a komşu olan birçok sınır köyünde yaşayan yerel halk terörden tamamen arındırılan güvenli bölge olarak görülen TSK'nın Fırat Kalkanı harekât bölgesindeki Azez'e doğru göç ediyor.

Çatışmalar son iki günden beri Afrin'in Hatay sınırına komşu olan köyleri Keferceni, Bülbül, Raco, Cinderesi, Mabata, Şerava kasabalarında yoğunlaştığı bildirildi. Bu bölgeler Zeytin Dalı harekâtı öncesinde tamamen terör örgütü PKK-YPG'nin kontrolü altındaydı. Çatışmaların Afrin'e 5 kilometre uzaklıkta şiddetli devam etmesi nedeniyle 2. Ordu Komutanlığına bağlı Diyarbakır'daki 7. Kolordu Komutanlığının kontrolü sağladığı birçok noktada Milli Suriye Ordusuna bağlı güçler yolları trafiğe kapatarak güvenliği sağlamaya çalışıyor.

Çatışmaları Afrin merkezine kaydırmaya çalışan El Kaide destekli Heyet El Tahrir Şam bünyesindeki teröristlerin çatışmaları Afrin merkezine kaydırma girişiminde oldukları, ancak Afrin merkezine yönelen selefi terör gruplarının MSO'ya bağlı gruplarca püskürtüldüğü öğrenildi. Çatışmaların Raco kasabasında yoğunlaştığı bildirilirken,  HTŞ'ye bağlı terörist grupların Hatay sınırındaki birçok köy ve kasabada kontrolü sağladığı kaydedildi. Çatışmalarda 5'i kadın 13 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

HTŞ'NİN CANLANMASI YEREL HALKI TEDİRGİN EDİYOR

IŞİD'in bölgedeki etkinliğini kaybetmesiyle eski adı El Nusra olan Heyet El Tahrir Şam'ın desteklediği Emşat olarak bilinen Sultan Süleyman Şah, Hamzat olarak bilinen Hamza Tugayına bağlı silahlı gruplar Türkiye'nin destekleği Milli Suriye Ordusu bünyesindeki Cephe El Şam, Ceyş El İslam, İslam Tugayı, Melik Şah Tümeni, El Mecd Tümeni ile çatışıyor. MSO bünyesinde yer alan Ahrar El Şam ile Sultan Murad Tugayına bağlı milisler ise fikir ayrılığına düşerek kendi içinde ikiye bölünmüş durumda. Gruplar çatışmalı bölgelerde farklı grupları destekleyerek çatışmalarda yer alıyor.

Türkiye'nin desteklediği bu gruplar Zeytin Dalı harekât bölgesi olan Afrin ile Fırat Kalkanı harekat bölgesi olan Carablus, Azez ve El Bab'ı kontrol ediyor. HTŞ halen İdlib'in önemli bir kısmında hâkimiyetini sürdürürken, çatışmaları Afrin'e kaydırarak geniş bir koridora yayılmayı planlıyor. HTŞ bünyesinde, Suriyeli Uygurların örgütü Türkistan İslami Parti, Kafkasyalı savaşçıların liderlik ettiği Muhacir Ensar Ordusu, Cunud el Şam, Ecnad El Kavkaz, Özbek İmam Buhari Tugayları ile Özbek-Kırgız ağırlıklı Tevhid ve Cihad Tugayları da yer alıyor.

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