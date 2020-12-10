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Hatay vali yardımcısı: Solunum cihazına bağlıyken, ‘Corona değilim’ diyen var

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Hatay vali yardımcısı: Solunum cihazına bağlıyken, ‘Corona değilim’ diyen var
Hatay vali yardımcısı: Solunum cihazına bağlıyken, ‘Corona değilim’ diyen var

Hatay’da, Covid-19’u yenerek görevinin başına dönen vali yardımcısı Aydın Tetikoğlu, vaka artışının nedenlerinden birinin hastalığa yakalananların gizlemesi olduğunun altını çizdi.

Tetikoğlu, solunum cihazına bağlı kişilerin, “Ben corona değilim” dediğini söyleyerek hastalığın gizlenmemesi konusunda uyardı.

Tetikoğlu ve eşi 11 Kasım’da, kızı 22 Kasım’da hastalığa yakalandı.
Teşhis konduktan sonra hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan zorlu bir süreç yaşadıklarını ve evde ilaç tedavisiyle hastalığı atlattıklarını söyleyen Tetikoğlu AA muhabirine konuştu.

Tetikoğlu şunları söyledi: “Bende boğaz ağrısı, eşimde de öksürük vardı. Doktora gittik bize ilaç verdi. Öksürük devam edince test yaptık ve ben pozitif çıktım, eşim negatif çıktı. Ama eşimdeki belirtiler daha fazlaydı. Bu da şunu gösteriyor herkeste farklı bir belirti olabiliyor. Onun için tavsiyem, herkesin her türlü belirtide kendini izole etmesi. Tabii sonra eşimin de pozitif olduğu ortaya çıktı ve kendimizi hemen karantinaya aldık. İnsanın aklına farklı şeyler geliyor ‘Acaba nereden bulaştı, kimlere bulaştırdık’ diye. Ben hemen bütün aile çevremi aradım, bilgilendirdim ve izole olmalarını söyledim çünkü bu bir sorumluluktu.”

‘Gizlemek bazılarının ölümüne sebep olabilir’

Hastalığa yakalananların saklamasının yanlış aynı zamanda da suç olduğunu dile getiren Tetikoğlu şöyle konuştu:

Tetikoğlu ve eşi 11 Kasım’da, kızı 22 Kasım’da hastalığa yakalandı.
Teşhis konduktan sonra hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan zorlu bir süreç yaşadıklarını ve evde ilaç tedavisiyle hastalığı atlattıklarını söyleyen Tetikoğlu AA muhabirine konuştu.

Tetikoğlu şunları söyledi: “Bende boğaz ağrısı, eşimde de öksürük vardı. Doktora gittik bize ilaç verdi. Öksürük devam edince test yaptık ve ben pozitif çıktım, eşim negatif çıktı. Ama eşimdeki belirtiler daha fazlaydı. Bu da şunu gösteriyor herkeste farklı bir belirti olabiliyor. Onun için tavsiyem, herkesin her türlü belirtide kendini izole etmesi. Tabii sonra eşimin de pozitif olduğu ortaya çıktı ve kendimizi hemen karantinaya aldık. İnsanın aklına farklı şeyler geliyor ‘Acaba nereden bulaştı, kimlere bulaştırdık’ diye. Ben hemen bütün aile çevremi aradım, bilgilendirdim ve izole olmalarını söyledim çünkü bu bir sorumluluktu.”

‘Gizlemek bazılarının ölümüne sebep olabilir’

Hastalığa yakalananların saklamasının yanlış aynı zamanda da suç olduğunu dile getiren Tetikoğlu şöyle konuştu:

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