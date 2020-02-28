Hatay Valiliği İdlib'den '33 şehit' haberi verdi

Türkiye akşam saatlerinde Suriye'nin İdlib kentinden gelen şehit haberleriyle sarsıldı. İdlib'de 'rejim kuvvetleri' tarafından yapılan hava saldırısında 33 askerin şehit olduğu, Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından açıklandı. Beştepe'de yapılan 6 saat süren Güvenlik Zirvesi ise sona erdi. Zirve sonrası açıklama yapılmadı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, ilk olarak 9 askerin şehit olduğunu açıklarken, ilerleyen saatlerde ise şehit olan askerlerin 33 olduğunu açıkladı. Vali Doğan açıklamasında şunları söyledi: "Bugün idlib'te TSK mensuplarına karşı yapılan saldırı sonucu 29 Mehmetçiğimiz şehit oldu, diye paylaşmıştık. Ağır yaralılarımızın olduğunu ifade etmiştik.



Ağır yaralı olan askerlerimizden 4 tane Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Hava saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Diğer yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Şuan itibariyle 32 yaralımız var ve bu yaralı askerlerimizin hiçbirinin hayati tehlikesinin olmadığını söyleyebilirim.Bu yaralılarımızın bütün tedavileri sağlık personelimiz tarafından yerine getirilmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de acil toplantı

İdlib'den gelen şehit haberlerinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe’de acil toplantı düzenledi.



Bölgeden gelen ilk bilgiler konusunda değerlendirme yapılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, kuvvet komutanları ve güvenlik bürokrasisiyle acil toplantı yaptı. 6 saat süren kritik toplantı sonrasında açıklama yapılmadı.

Kalın-O'Brien görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beştepe'den ilk açıklama geldi

İdlib'den gelen şehit haberlerinin ardından, Beştepe'den yapılan ilk açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - "Hava ve kara destek unsurlarımızla hedefler ateş altına alındı; askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak"

CHP'de toplantı, vekiller Hatay'a gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aynı saatlerde yansıyan bilgileri değerlendirmek üzere parti genel merkezine geçti ve partideki kurmaylarıyla değerlendirme toplantısına başladı. CHP'li milletvekillerinden Serkan Topal, İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur ve Suzan Şahin'in de saat 23.45 uçağıyla Hatay'a hareket ettiği öğrenildi.

Erdoğan, Akşener'le görüştü

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Stoltenberg, 11 Şubat'ta Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada "İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esed rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum" demişti.

Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çok sayıda yaralı getirildi. Hastanelerin çevresinde güvenlik kordonu oluşturulurken, vatandaşlar da hastane çevresinde toplandı. Hatay'dan gelen fotoğraflarda hastanelerdeki teyakkuz hali net biçimde görüldü. Şehit ve yaralı sayısı konusunda aynı saatlerde sosyal medyaya çok sayıda iddia yansıdı.

Çelik: Katil rejim bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde verecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, gelen şehit haberlerinin ardından yaptığı açıklamada "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir" dedi.