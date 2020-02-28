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SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan: Şehit sayımız 22'ye yükseldi

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Hatay Valisi Rahmi Doğan: Şehit sayımız 22'ye yükseldi
Hatay Valisi Rahmi Doğan: Şehit sayımız 22'ye yükseldi

Hatay Valisi Rahmi Doğan: Şehit sayımız 22'ye yükseldi.

Hatay Valiliği, bir açıklama yaparak İdlib'de 22 askerin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Öte yandan Ankara'da İdlib krizi ile ilgili olağanüstü hareketlilik yaşandı. CHP ve Saray'ın İdlib krizine yönelik olağanüstü toplandığı bildirildi.

Hatay Valiliği, bir açıklama yaparak İdlib'de 22 askerin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Vali Rahmi Doğan, saldırının Suriye savaş uçakları tarafından Balyun bölgesinde yapıldığını kaydetti.

Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur.Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır."

CHP VE SARAY OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Suriye'den gelen haberler üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü toplantı kararı aldı. Kılıçdaroğlu yansıyan bilgileri değerlendirmek üzere parti genel merkezine geçti ve partideki kurmaylarıyla toplantı yaptı. CHP'li milletvekillerinin de saat 23.45 uçağıyla Hatay'a hareket ettiği öğrenildi.

.Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise parti genel merkezindeki çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

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