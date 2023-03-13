Hatay ve Malatya'da Deprem

Hatay'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 05.23'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Malatya'da 4,7 ve 4,5 büyüklüğünde depremler

AFAD'dan yapılan açıklamalara göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te 4,7 büyüklüğünde, 05.13'te de 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da peş peşe şiddetli depremler meydana geldi.

6 Şubat'tan bu yana artçıların sürdüğü kentin Pütürge ilçesinde saat 04.34'te 4,7 büyüklüğünde, 05.13'te de 4,5 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre depremler 10 ve 8 kilometre derinliklerde gerçekleşti.